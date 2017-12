Cuatro personas heridas, entre ellos tres niños, en un accidente en la autopista Dan Ryan

CHICAGO, Illinois. Cuatro personas resultaron gravemente heridas, entre ellas tres niños, en un accidente registrado el jueves por la noche a la entrada del Dan Ryan Expressway.

Un semiremolque que llevaba crema para café (Coffee-Mate) y un vehículo plateado Chevrolet chocaron alrededor de las 11:20 pm en la I-90/94 cerca de la calle 59.

De acuerdo con el Departamento de bomberos, los heridos fueron trasladados al Hospital Stroger, donde se están recuperando.



El semirremolque derramó parte de su carga y varios carriles estuvieron cerrados mientras cuadrillas de emergencia despejaban la escena. Todos los carriles se volvieron a abrir alrededor de las 4:30 am de este viernes.



,EMS plan 1 on Dan Ryan now secure but inbound local lanes remain closed. Much clean up will be required. Correction on transports three kids one adult RED to Stroger pic.twitter.com/lTMg33rxKM