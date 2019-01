Chicago no tiene los mejores restaurantes de Illinois, según lista

Yelp publicó esta semana su lista de mejores restaurantes para comer en Estados Unidos. Entre los resultados, no se encuentran entre los primeros lugares los restaurantes de Chicago representando la gastronomía más popular de Illinois. En esta publicación de 100 establecimientos donde sirven alimentos, seis restaurantes de Illinois lograron entrar a la lista, de los cuáles sólo tres son de Chicago.

En la 'Ciudad de los Vientos' los resultados no fueron los esperados. No entró a la lista ninguno de los afamados lugares que otros sitios y críticos ponen en sus listas, como lo suelen hacer los establecimientos de Beatnik o Girl & The Goat. Esto se debe a que Yelp toma en cuenta las reseñas de usuarios para entrar en la lista, además muestra el número total de personas que reseñaron.