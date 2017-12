Reseña de ‘Call Me By Your Name’: Sin lugar a dudas, la película más sensual y romántica de 2017

En esta foto del 27 de noviembre del 2017, el director de "Call Me By Your Name", Luca Guadagnino, en el centro, recibe el premio Gotham a la mejor película en Nueva York. La Asociación de Críticos de Cine de Los ángeles anunció el domingo 3 de diciembre en Twitter que seleccionó a "Call Me By Your Name" como la mejor película del año. (Foto por Evan Agostini/Invision/AP, Archivo) The Associated Press