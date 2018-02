Reseña de ‘Black Panther’: Revolucionaria, política y con fuerte contenido social

Por Jovanny Evans

‘Black Panther’, el primer superhéroe negro en tener su propia película en el Universo Cinemático de Marvel, por fin llega a la pantalla grande este fin de semana y está destinada a ser revolucionario. Simplemente en cuestión de boletos es la película de superhéroes con más dinero recaudado en preventa en la historia del cine.

Además se estima que el primer fin de semana recaude 140 millones de dólares, lo que le daría el opening más grande de un superhéroe de Marvel en su primera película.

Viendo el filme es evidente el amor y el cuidado con el que se realizó. Es imposible que tus ojos no se llenen de lágrimas al presenciar la importancia y el significado que la película tendrá para la comunidad de color alrededor del mundo.

Sólo lo puedo comparar con el sentimiento que como mexicanos tuvimos al ver ‘Coco’. Los aplausos y las porras de la audiencia afroamericana en el teatro hacían imposible no emocionarse y volverte parte de la celebración.

Pero, ¿qué tal la película?

En lo personal pienso que está entre las cinco mejores películas de Marvel y definitivamente es una de las que recordaré. Porque después de 18 aventuras cinemáticas empieza a ser difícil acordarse de los detalles de todas las películas (por más que me forzarán me sería imposible hablar de lo qué es lo que pasa en ‘Thor: The Dark World’).



¿Pero qué hace a ‘Black Panther’ tan especial? La respuesta más sencilla es simplemente todo, porque incluso esos aspectos que usualmente no tomamos en cuenta sobresalen en la cinta.

Ruth E. Carter tiene que ser alabada por su trabajo en el vestuario y los disfraces son impresionantes. Son modernos. pero mantienen elementos tribales. Los vas a notar, te van a gustar y vas a decir ¿dónde puedo comprar eso y aquello?

Ludwig Göransson hace una de las bandas sonoras más memorables en la historia del universo cinemático. Las películas de Marvel son infames porque su música es funcional, pero es muy fácil de olvidar. Pero Göransson llena a ‘Black Panther’ con una banda sonora llena de ritmos africanos tan hipnóticos y energéticos que cuando se acaba una canción te enojas porque querías escuchar más.

Pero además de la banda sonora, esta es la primera película de Marvel en tener un soundtrack específicamente realizado para ella. ¡Y está muy bueno! El encargado de hacerlo fue ganador de múltiples premios Grammys Kendrick Lamar. Mi canción favorita del álbum es ‘Prey for Me’ que incluye la colaboración de The Weeknd. Es la única canción del álbum que sale en la película y en una de las mejores escenas. Es totalmente épica.

Las animaciones del prólogo y de los créditos te van a dejar con la boca abierta, pues son hermosas. Y además el final incluye la canción del soundtrack ‘All The Stars’, que es mi segunda canción favorita del álbum.



Los escenarios de la ciudad de Wakanda te harán desear poder visitarla. Y estoy seguro que Disney se encargará de que lo podamos hacer muy pronto en alguno de sus parques de diversiones.

Rachel Morrison, la primera mujer nominada al Oscar por cinematografía se encarga de la fotografía, por lo que era una garantía que el filme se iba a ver muy bien. Los paisajes, los colores, la grandeza de Wakanda son espectaculares.

¿Y enfrente de la cámara?

‘Black Panther’ tiene un elenco impresionante y es evidente que todos quieren darlo todo por la película y lo demuestran en sus interpretaciones.

Chadwick Boseman (T’Chala/Black Panther) es majestuoso como rey y

poderoso como superhéroe. Winston Duke (M’Baku) en su primer rol en una película es imponente y cautiva en todas las escenas en las que aparece.

Pero especialmente Michael B. Jordan como el villano Erick “Killmonger” Stevens da la mejor actuación de su vida. Su villano es tan real y tan humano que podría decir que las intenciones y los argumentos son muy convincentes, que muchas minorías compartimos sus sentimientos. Definitivamente tiene las líneas más poderosas de toda la película que se van a quedar contigo y te dejarán pensando.

Sin embargo, son las mujeres las que se roban la película. Después de que Hollywood nos ha presentado con actrices de color de tez clara, es revolucionario ver tantas mujeres de piel oscura representadas como poderosas, fuertes, hermosas y en control. Angela Bassett (Ramonda), Lupita Nyong’o (Nakia), Dania Gurira (Okoye) y Letitia Wright (Shuri) son las verdaderas estrellas de ‘Black Panther’. ¡Bravo!



Ryan Coogler, que anteriormente hizo 'Fruitvale Station' y 'Creed', fue el encargado de traernos ‘Black Panther’. El jóven de sólo 31 añosde edad dirigió la cinta y también la escribió con Joe Robert Cole. Y aunque la película es muy buena, creo que es evidente que este es sólo su tercer filme y su primer blockbuster.

Pues hay muchos detalles que te distraen al notarlos. Como pensar: “Eso es pantalla verde…” o “los efectos se ven algo falsos”. Pero si Coogler continúa con la franquicia estoy seguro que estos detalles se van a ir en ‘Black Panther 2’.

En cuanto a la historia, Ryan Coogler tiene muchas cosas interesantes y muy importantes que decir. Tanto del resentimiento que siente la comunidad afroamericana como la esperanza que tienen por el futuro.



La ciudad ficticia de Wakanda, donde se desarrolla la historia, es una utopía. Es un ejemplo de lo que Estados Unidos y otros países del primer mundo deberían ser. Y creo que como comunidad latina podemos entender mucho del odio y del optimismo que vemos en la pantalla.

Quizá algo por lo que podría no gustarte es que la película no tiene mucha acción y además no es muy cómica como el resto de las aventuras de Marvel. Pero el drama familiar y la intriga política compensan completamente la falta de explosiones y risas.

Lo más interesante es que prácticamente es 'El Rey León' recreada con humanos. Tienes al hijo del rey africano que tiene que regresar a reclamar el trono después de la muerte de su padre, pero que tiene que enfrentarse a un familiar que quiere robarle su reino. Tiene a su mamá, a su novia, un guía espiritual e incluso su papá lo aconseja desde el más allá, al más puro estilo de Mufasa.

En conclusión, únete al movimiento y ve a ver ‘Black Panther’. Es visualmente espectacular, la música es adictiva, tiene una historia muy interesante, las escenas de acción son muy emocionante y todos los personajes son muy buenos.

Jovanny Evans, originario de Guadalajara, México, es un cinéfilo de corazón y panzón por convicción. Con un pasado en animación y medios digitales, Jovanny, ha sido ganador de múltiples premios Emmy y trabaja en Univision Chicago como creador de contenido digital y crítico de cine.



Síguelo en Twitter e Instagram como @jobonito para continuar la plática de palomitas.