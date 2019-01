Escape Room y la maldición de ser la primera película del año.

El primer fin de semana de enero usualmente está reservado para una película de terror tan mala que sólo los familiares del talento involucrado en ellas podrían decir que les gustó. El año pasado tuvimos la cuarta de entrega de Insidious , hace dos años la quinta película de Underworld , hace tres la ya olvidada The Forest y la lista sigue y sigue. Este año Sony es el estudio que se atrevió a continuar con esta tradición estrenando Escape Room , ¿pero será que podrán romper con la maldición de la mala película de terror de enero? No completamente, pero el intento es bueno y definitivamente muy entretenido.

Escape Room es una mezcla entre Saw y The Cube donde diferentes cuartos están tratando de matar a los protagonistas con laboriosas trampas y con una pizca de The Belko Experiment cuando descubrimos que estos cuartos han sido diseñados como un experimento perverso. Pero a diferencia de estas películas tan sangrientas, Escape Room mantiene la sangre al mínimo sin perder el nivel de emoción y estrés por el porvenir de los protagonistas. La mayoría de los cuartos son ingeniosos y todos los que disfrutan de ir a estos tipos de escape rooms en la vida real apreciarían sentir la adrenalina de que hubiera un elemento de peligro al estar resolviendo el juego.