Navega la semana con Traverse

3. MIÉRCOLES PIZZA CON EL EQUIPO Cuando termine la última entrada y el equipo esté contando contigo para volver a casa, la Traverse puede ayudarte. La función de Surround Vision 4 disponible usa cuatro cámaras integradas para crear una vista envolvente virtual de tu Traverse -y de los obstáculos cercanos- cuando circulas a velocidades bajas. El espejo 5 con cámara trasera disponible funciona también como una pantalla de video para que tengas un campo de visión detrás del vehículo con menos obstrucciones, a diferencia de un espejo retrovisor tradicional. Además, cuando estás en la carretera, Lane Keep Assist con Lane Departure Warning 6 disponible puede ayudar a mantenerte en tu carril si comienzas a salirte accidentalmente de donde estás sin hacer señales. En su conjunto, todas estas tecnologías de seguridad disponibles te permitirán llevar al equipo a la pizzería con más confianza. Las características de seguridad o de asistencia al conductor no pueden sustituir la responsabilidad del conductor de conducir el vehículo de una manera segura. El conductor debe estar atento al tráfico, al entorno ya las condiciones del camino en todo momento. La visibilidad, el clima y las condiciones de la carretera pueden afectar el desempeño de la funcionalidad. Lee el Manual del Propietario del vehículo para obtener más información y limitaciones importantes de las características.



1 Estandar solamente en Premier y High Country. No disponible en L, LS, LT, y RS. 2Disponible en Premier y High Country. 3MPG estimado según la EPA de 18 en ciudad/27 carretera para FWD y 17 en ciudad/25 carretera para motor turbo de 2.0L. 4 Surround Vision disponible en LT con cuero, y estándar en RS, Premier y High Country. No disponible en L/LS y LT con tela. 5 Disponible en LT con cuero, estándar en RS, Premier y High Country. 6 Se requiere paquete Driver Confidence II en modelos Premier FWD. Estándar en modelos Premier AWD y High Country. 7 El servicio varía según las condiciones y ubicación. Requiere servicio active Onstar y el pago de un plan de datos de AT&T. Visita onstar.com para ver detalles y limitaciones. 8 El vehículo debe estar encendido o en contacto para que el Wi-Fi funcione. 9La interfaz de usuario del vehículo es un producto de Apple y aplican sus términos y la declaración de privacidad. Requiere un iPhone compatible y aplican cargos de tu plan de datos. Apple CarPlay es una marca comercial de Apple Inc. iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países. 10 La interfaz de usuario del vehículo es un producto de Google y aplican sus términos y la declaración de privacidad. Requiere la aplicación Android Auto en Google Play y un Smartphone Android compatible con Android 5.0 Lollipop o más reciente. Aplican cargos por planes de datos. Android, Android Auto, Google, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC. 11 No detecta personas ni artículos. Siempre revisa el asiento trasero antes de salir. 12Capacidad de carga limitada por peso y distribución. 13No es compatible con todos los dispositivos. 14Con asiento de seguridad para niños hacia adelante instalado con el sistema LATCH. 15Asientos para ocho es estándar en L, LS y LT con tela, disponible en LT con cuero. Premier y High Country con asientos para siete.