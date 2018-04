Cómo se construye un liderazgo con empatía: Entrenamiento intensivo en Chicago

Palatine Jaycees es una organización civil que ofrece oportunidades para desarrollar habilidades de liderazgo -a través de servicios a la comunidad- a jóvenes con edades entre los 21 y 40 años. Desde 1957 promueven tanto el desarrollo individual como el comercial, además de algunos programas internacionales.



Siempre están en la búsqueda de talentos únicos que contribuyan en su formación enfocada hacia el liderazgo. Aunque están en Palatine, aceptan la membresía de jóvenes de todo el mundo



Palabra clave: Empatía



"Construyendo liderazgo con empatía" es un entrenamiento que busca demostrar cómo esta capacidad puede tener efectos positivos o negativos en las relaciones personales y profesionales. La empatía es la habilidad de "ponerse en los zapatos de otra persona" para entenderla. Para ponerla en práctica, el profesor y psicoterapeuta Lou Agosta especialista en el tema, explicará cuáles son las herramientas necesarias en la vida cotidiana. También contará cómo aplicarlas en la interacción con la familia, colegas, clientes, amigos y cualquier persona en la comunidad.



publicidad





El objetivo fundamental de este entrenamiento organizado por Palatine Jaycees es que los jóvenes incorporen la empatía a su vida diaria como parte esencial del desarrollo del liderazgo personal.



Eventos como este hacen posible que esta organización pueda otorgar becas a estudiantes de secundaria de la ciudad, siempre enfocados en el servicio a la comunidad.

Building Leadership with Empathy



Entrenamiento dirigido a personas entre 21 y 40 años. La inscripción comenzará las 8:45 am y las puertas se cerrarán a las 9:30 am para dar inicio al evento.

Fecha: Sábado 28 de abril.

Hora: De 9:30 am - 11:30 am

Lugar: Palatine Community Center, Band Room (2nd floor)

Dirección: 250 E. Wood Street, Palatine, IL 60067

Para mayor información puedes llamar al 847-604-0288, o enviar un correo electrónico a info@palatinejaycees.org.

Si tienes alguna historia o información de interés sobre Palatine o el noroeste de Chicago, puedes escribirle a Carlos Méndez: camendez@univision.net.