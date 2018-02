Arranca el periodo de votación temprana en Aurora

AURORA, Illinois. Si va a participar en las elecciones primarias y vive en la ciudad de Aurora, esto le interesa. A partir de este jueves 8 de febrero y hasta el 9 de marzo arranca el periodo de votación temprana en la llamada 'Ciudad de las luces'.

Lo que tiene que hacer es acudir a la Comisión Electoral, ubicada en el 323 W Boulevard Galena. Las instalaciones estarán abiertas de lunes a viernes desde las 9 am a las 5 pm.

Para residentes de Aurora en la parte del condado DuPage, la votación temprana se realizará en el centro comercial Fox Valley Mall, localizado en el 195 Fox Valley Center, del 5 al 19 de marzo. Las horas de operación serán de las 8:30 am a las 7:30 pm de lunes a viernes. Sábados de las 9 am a las 5 pm y domingos de 10 am a 4 pm.

Para más información llame a la comisión electoral de Aurora al 630 897 4030 o visite www.auroravotes.org donde podrá obtener información sobre cómo registrarse en línea para votar, entre otros.

