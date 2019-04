¿Irresponsabilidad o progreso? Ciertos modelos Tesla podrán cambiar de canal sin indicación del conductor

Desde 2018 el Autopilot de Tesla, uno de los sistemas de manejo semiautónomo más avanzados disponibles para el público, había capacitado a los vehículos para cambiar de canal por si mismos, pero siempre con la autorización previa del conductor . Dicha autorización era transmitida al vehículo activando las luces de cruce o moviendo la palanca de cambios. Como las actualizaciones previas, la nueva versión de Autopilot está siendo transmitida a los vehículos elegibles, por lo que no hay necesidad de acudir a un centro de servicio para obtenerla.

La nueva versión de Autopilot enfrenta el problema desde otro punto de vista. Ahora el carro cambiará de canal a menos que el conductor le diga al sistema que no lo haga , nuevamente activando la palanca de luz de cruce o apretando la opción de cancelar el cambio de canal en la pantalla de instrumentos y controles del vehículo. Según Tesla la nueva capacidad del sistema proveerá “una experiencia de guiatura activa más perfecta”.

Para quienes no se sientan preparados para asumir la responsabilidad de delegar decisiones de navegación en Autopilot, el nuevo software permite al conductor seleccionar una opción que le indica al vehículo requerir una confirmación para el cambio de canal, convirtiendo la decisión en una mera sugerencia, y dejando efectivamente las cosas como estaban en la versión previa. Básicamente, la actualización permite al conductor del vehículo optar por autonomía parcial de Nivel 2 , y autonomía condicional de Nivel 3 .

Tesla indica que el cambio de canal no ocurrirá si las manos del conductor no están sujetando el volante, lo cual les permite decir también que Autopilot no convierte a los vehículos en carros de manejo autónomo, lo que sería una violación de la leyes vigentes. Tesla ha implementado una serie de alertas sonoras incrementales, y hasta vibraciones en los volantes de los vehículos construidos después de agosto de 2017, a fin de evitar que los conductores suelten el volante por mucho tiempo. Estas alertas son tan persistentes que la comunidad de dueños de autos Tesla las han bautizado como “el regaño de Autopilot”.