Georgina Rodríguez muestra la colección de carros de Cristiano en su nueva docuserie de Netflix

En el garaje de Cristiano no todo es superdeportivo, pero sí exótico. Esta camioneta familiar es una de las más lujosas del mercado que además ofrece opciones casi infinitas de personalización. Y aunque no le interesa romper con ningún récord de velocidad, potencia no le falta, pues monta un motor V12 de 6.8 litros capaz de producir 563 caballos de fuerza.