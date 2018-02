"No se suban a un auto con un extraño", urgen autoridades tras intento de secuestro en una escuela

Un intento de secuestro de dos menores cerca de una escuela secundaria en el centro de Texas provocó que las autoridades locales reforzaran la seguridad en el área y emitieran una serie de recomendaciones para los estudiantes y padres de familia en el noroeste de Austin.

El Distrito Escolar Independiente de Round Rock indicó este lunes que los dos menores de edad se encontraban caminando por la calle en torno a las 7:00 a.m. cerca de la iglesia Anderson Mill Baptist Church, cuando un automóvil sedán blanco se les acercó. Los menores señalaron que el conductor les dijo que se metieran al coche.

“Afortunadamente los pequeños supieron actuar de la manera correcta y no hicieron caso”, señaló la directora de la escuela secundaria Grisham Middle School en una carta enviada a los padres de familia para informarles sobre lo ocurrido.

En la misma, la escuela señaló que las autoridades habían sido alertadas inmediatamente y que el incidente no pasó a mayores.

El incidente también provocó que el alguacil del condado Williamson publicara una lista de recomendaciones para prevenir un secuestro para niños y padres de familia:

Reports of a man trying to lure 2 Grisham Middle School student to his vehicle this morning. WCSO wants to remind students and parents of a few “Stranger Danger” safety tips. #WilcoCares pic.twitter.com/HxIeoli6Yx

— Williamson County Sheriffs Office TX Sheriff Chody (@SheriffChody) February 12, 2018