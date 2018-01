Una nueva tormenta invernal afecta al centro y norte de Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia por tiempo invernal para el centro y norte de Estados Unidos debido al paso de un frente frio que provocará lluvia helada en partes de Texas, fuertes nevadas en el noreste del país, posibles nevadas en el Valle de Mississippi y los estados de Nueva York, Pennsylvania, Nueva Jersey y Virginia Occidental, además de temperaturas entre 20 y 30 grados por debajo del promedio en diversas regiones.





Además de las afectaciones en el tiempo, se espera que decenas de vuelos en todo el país se vean afectados. En Chicago se presentan demoras de hasta 49 minutos desde este lunes.



Today into tomorrow a wintry mix is likely in TX/Lower MS Valley along a cold front. #Snow is expected north and east with a low pressure system that will track eastward. A front approaching the West Coast will bring some rain and snow there as well. pic.twitter.com/oNma5xdIgV

Lunes:

Martes:

Miércoles:



Texas pasará de clima cálido a temperaturas heladas en tan solo horas

En Texas, el frente frío traerá lluvias heladas, vientos árticos y aguanieve para ciudades como Houston, San Antonio, Austin e incluso Dallas.

“Puede parecer muy lindo y cálido ahora, pero el frente frío actualmente se encuentra al norte de Texas con rumbo hacia el sur”, informó la oficina del NWS en Austin/San Antonio, señalando además que el frente pasará por el área de Austin en torno a las 10:00 p.m. y por San Antonio en torno a la medianoche.



Here are the current temperatures across south-central Texas. It may be nice and warm now, but the cold front is currently in north Texas and heading south. The front should pass through the Austin area around 10 pm & San Antonio around midnight. pic.twitter.com/CqPZizZ7KK

— NWS Austin/San Antonio (@NWSSanAntonio) January 15, 2018