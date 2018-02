Rescatan a trabajador de la construcción en San Marcos que quedó atrapado en una viga

La ciudad de San Marcos informó la mañana de este jueves que un trabajador de la construcción quedó atrapado por lo que al lugar se desplegaron los servicios de emergencia y el tráfico en el área fue desviado.

El trabajador fue rescatado y fue trasladado en helicóptero a un centro de atención médica. Un reporte de KVUE señala que las autoridades no señalaron la condición de salud en la que se encuentra.

La ciudad de San Marcos emitió una alerta a las 11:07 en donde señalaba lo siguiente:

“ALERTA DE TRÁFICO: Esté atento a los vehículos de emergencia y los desvíos en la intersección de Post Road y Aquarena Springs Drive, en donde los servicios de emergencia trabajan para rescatar a un trabajador de la construcción que quedó atrapado por una viga. Un helicóptero está en camino y el transito está siendo desviado”, tuiteó la cuenta oficial de Twitter de la ciudad de San Marcos.



