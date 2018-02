Universitarios exigen con grafitis y panfletos la renuncia de un profesor que se declaró culpable de violencia doméstica

Esta semana en la Universidad de Texas en Austin aparecieron grafitis y panfletos que cuestionan las acciones del campus universitario luego de mantener como profesor a Richard Morrisett, quien se declaró culpable de estrangular a su novia “hasta hacerla ver estrellas” en mayo de 2016.

En diversos edificios del campus aparecieron este lunes los mensajes: “La UT alberga a abusadores”, "¡Cuidado! ¡La UT mantiene a los abusadores en el personal!" y “Cuídate, Richard”.



The pharmacy building was tagged today with threatening messages such as “UT harbors abusers.” This comes after news of professor Richard Morrisett continuing his job at UT despite pleading guilty to a felony charge for strangling his girlfriend. https://t.co/O2smOAoEkF pic.twitter.com/TOqmAoGWFR

— The Daily Texan (@thedailytexan) February 5, 2018