Renuncia asistente del fiscal de Texas tras llamar "patéticas" las denuncias del movimiento #MeToo

Poco después que The Dallas Morning News publicara una nota sobre el polémico mensaje del funcionario, la fiscalía de Texas anunció la salida de Andrew Leonie, vicefiscal asistente de Ken Paxton.

Un asistente del fiscal general de Texas renunció el jueves, poco después que se reportara que se burló de las denuncias de acoso sexual hechas por mujeres del movimiento #MeToo.

"Las opiniones que expresó en las redes sociales no reflejan nuestros valores", señaló en un comunicado el director de comunicaciones de la fiscalía, Marc Rylander. "La Oficina del Fiscal General está comprometida con la promoción y el mantenimiento de un ambiente laboral libre de discriminación y acoso".

El anuncio de la salida del vicefiscal asistente Andrew Leonie se realizó luego que The Dallas Morning News reportara sobre el mensaje, publicado en el perfil de Facebook del funcionario el miércoles en la tarde.

"¿No están cansados de todos los alegatos 'patéticos' de las víctimas de 'me too'? Si todas las mujeres son víctimas, entonces todos los hombres también lo son. Si todos son víctimas, nadie lo es. Ser una víctima ya no significa nada", señala una imagen de la misiva capturada por el medio, antes de que fuese borrada.





En el post se comparte un artículo de The Federalist titulado: "¿Podemos ser honestos sobre las mujeres?".

La nota, cuya autora es una mujer, fue promocionada con este párrafo: "Este es una secreto que tenemos que decir en voz alta: a las mujeres les encanta el jugueteo sexual con los hombres, y les encanta que los hombres deseen su belleza".

Leonie llegó al cargo en el 2015, luego de que el fiscal general Ken Paxton asumiera el cargo, y a la fiscalía en el 2004, según su perfil de Linkedin. Este año, el funcionario mandó una controversial carta al distrito escolar de Frisco en la que cuestionaba que una preparatoria permitiese a estudiantes musulmanes usar un salón vacío para rezar.

El movimiento #MeToo surgió luego de denuncias de acoso sexual por parte de hombres en posiciones de poder en Hollywood, que se han extendido a otros ámbitos, como el Congreso y legislaturas estatales.



Poco antes de la renuncia de Leonie, el congresista texano Blake Farenthold anunció que no buscará la relección, en medio de acusaciones de acoso y un ambiente laboral sexista.

