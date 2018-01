Evite manejar a menos que sea necesario, advierten autoridades de Austin...

ACTUALIZACIÓN 10:15 a.m.

Los Servicios de Emergencia del condado Travis, así como la Policía de Austin y el Departamento de Bomberos de la ciudad informaron que se registra un incremento en el número de accidentes vehiculares desde las 6:30 a.m. por lo que pidieron a la población limitar sus recorridos a situaciones de emergencia.

“Deje sus documentos/correo si se encuentra en una zona congelada. Las caídas en hielo/concreto pueden ser mortales”, tuitearon las autoridades este martes.



CORRECTED: #ATCEMSMedics , @austinfiredept , & @Austin_Police are seeing an increase in traffic collisions since 6:30am. Limit your travel to only emergency situations. Leave your paper/mail if ice is present. Falls on ice/concrete can be deadly! #ATXWx #ATXTraffic pic.twitter.com/rzKWVQqkuV



ACTUALIZACIÓN 10:00 a.m.

La ciudad de Bastrop se ha unido a la petición de las autoridades de la capital texana de que las personas extremen sus precauciones debido al congelamiento de las vías.

“El granizo se está acumulando. Las vías están congeladas. Las agencias continúan resolviendo los accidentes reportados. Estamos monitoreando las carreteras y puentes, cambios en el clima y las líneas de electricidad. Se mantiene vigente una advertencia de congelamiento que mantiene inseguro el viajar”, tuiteó la Policía de Bastrop este martes en torno a las 9:40 a.m.



Sleet is currently accumulating. Roadways are iced over. Agencies continue to work accidents. We are monitoring roadways and bridges, worsening weather, and powerlines. Hard freeze warning in effect for this evening, which will continue to make conditions unsafe for travel.

— City of BastropTX PD (@BastropPD) January 16, 2018