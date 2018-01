Advierten que las temperaturas gélidas continuarán para zonas del centro de Texas

ACTUALIZACIÓN 17 de enero 10:22 a.m.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó la mañana de este miércoles que la advertencia de temperaturas congelantes permanece vigente para gran parte del centro de Texas por lo que urgieron a la población a tomar sus precauciones.

“Las temperaturas van desde un solo dígito a lo largo del Hill Country hasta temperaturas congelantes a lo largo del Río Grande. ¡Prepárese al salir de su casa esta mañana! Una advertencia de temperaturas congelantes permanece vigente para todo el sur del centro de Texas hasta el mediodía”, tuiteó el NWS.



1/17: 7 AM temperatures range from the single digits across the Hill Country to near freezing along the Rio Grande. Bundle up when heading out this morning! A Hard Freeze Warning remains in effect for all of south central Texas until Noon. #txwx pic.twitter.com/X7o3i9tF99 — NWS Austin/San Antonio (@NWSSanAntonio) January 17, 2018



Le presentamos el pronóstico del tiempo para este miércoles:



Revise la actualización en torno a las escuelas y oficinas que permanecen cerrados este miércoles:

ACTUALIZACIÓN 4:33 p.m.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) canceló la alerta de tormenta invernal para algunas partes del centro de Texas la tarde de este martes. Sin embargo, se mantiene el aviso por tiempo invernal hasta las 9:00 p.m. de este día.

Un aviso de tiempo invernal significa que la lluvia congelante y el granizo que cayó más temprano podría ocasionar dificultades de tránsito.

El comunicado del NWS señala que el granizo y la nieve ligera se están deshaciendo en porciones del centro de Texas durante la tarde. A pesar de esto, algunas capas de nieve permanecerán en las carreteras durante el resto de la tarde. Se prevé que la autopista interestatal 35 permanezca congelada.



El NWS pidió a los residentes del centro de Texas que se preparen para una noche helada con temperaturas bajas que permanecerán hasta la mañana del miércoles.

Considere las previsiones por regiones:

Bajo alerta por tormenta invernal: El área cercana a La Grange y los condados que aparecen en el color rosado.

Bajo aviso de tiempo invernal: Las ciudades de Austin, San Antonio, Boerne, Blanco, San Marcos, Bastrop, Giddings, New Braunfels, Seguin, Lockhart, Pleasanton, Floresville y Karnes City.

Para los condados Llano, Burnet, Williamson, Edwards, Real, Kerr, Bandera, Gillespie, Uvalde, Medina, Frio, así como las ciudades de Llano, Burnet, Georgetown, Rocksprings, Leakey, Kerrville, Bandera, Fredericksburg, Uvalde, Hondo y Pearsall se pide a los automovilistas que conduzcan con precaucion por el resto de este martes.

Para la zona entre Del Río e Eagle Pass no se espera mayores complicaciones climatológicas.



Through the rest of the evening, here are the expectations for South Central Texas. For details...Winter Storm Warning & Winter Weather Advisory-> https://t.co/kUG6RrF2OPSpecial Weather Statement -> https://t.co/Lrl770xoed#txwx pic.twitter.com/xOO25ezlp8 — NWS Austin/San Antonio (@NWSSanAntonio) January 16, 2018



ACTUALIZACIÓN 3:53 p.m.



El gobernador de Texas recorrió las carreteras del estado desde Houston a Austin para analizar la situación en la que se encuentran debido a las precipitaciones heladas y vientos gélidos que trajo la tormenta invernal.

“Conduciendo desde Houston a Austin vemos grandes extensiones de Texas cubiertas de hielo y nieve como esta área alrededor del Sealy Football Stadium. Fuimos desviados a través de Sealy porque parte de la I-10 estaba cerrada. Insto a todos a conducir lento y seguro”, tuiteó a las 2:27 p.m.



Driving from Houston to Austin we see large swaths of Texas covered with ice & snow like this area around the Sealy Football Stadium. We were detoured through Sealy because part of I-10 was closed. I urge everyone to drive slow & safe. #txlege #texasweather pic.twitter.com/jP00s72d6Q — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 16, 2018



Más tarde informó que los caminos cerca de La Grange se encuentran congelados.

“Caminos congelados cerca de La Grange están alentando nuestro recorrido. Me está dando hambre para hacer una parada en el Whataburger”, señaló a las 3:42 p.m.



Icy roads near La Grange are slowing our roll. Making me hungry for a @Whataburger pit stop. pic.twitter.com/jSUpvL1ff6 — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 16, 2018

ACTUALIZACIÓN 10:15 a.m.

Los Servicios de Emergencia del condado Travis, así como la Policía de Austin y el Departamento de Bomberos de la ciudad informaron que se registra un incremento en el número de accidentes vehiculares desde las 6:30 a.m. por lo que pidieron a la población limitar sus recorridos a situaciones de emergencia.



“Deje sus documentos/correo si se encuentra en una zona congelada. Las caídas en hielo/concreto pueden ser mortales”, tuitearon las autoridades este martes.



CORRECTED: #ATCEMSMedics, @austinfiredept, & @Austin_Police are seeing an increase in traffic collisions since 6:30am. Limit your travel to only emergency situations. Leave your paper/mail if ice is present. Falls on ice/concrete can be deadly! #ATXWx #ATXTraffic pic.twitter.com/rzKWVQqkuV — ATCEMS (@ATCEMS) January 16, 2018



ACTUALIZACIÓN 10:00 a.m.

La ciudad de Bastrop se ha unido a la petición de las autoridades de la capital texana de que las personas extremen sus precauciones debido al congelamiento de las vías.

“El granizo se está acumulando. Las vías están congeladas. Las agencias continúan resolviendo los accidentes reportados. Estamos monitoreando las carreteras y puentes, cambios en el clima y las líneas de electricidad. Se mantiene vigente una advertencia de congelamiento que mantiene inseguro el viajar”, tuiteó la Policía de Bastrop este martes en torno a las 9:40 a.m.



Sleet is currently accumulating. Roadways are iced over. Agencies continue to work accidents. We are monitoring roadways and bridges, worsening weather, and powerlines. Hard freeze warning in effect for this evening, which will continue to make conditions unsafe for travel. — City of BastropTX PD (@BastropPD) January 16, 2018



