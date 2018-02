El Concejo Municipal de Austin anunció este jueves que no realizará negocios con contratistas que trabajen en la construcción del muro en la frontera con México, cuya edificación fue una de las principales propuestas de campañas del presidente Donald Trump.

La decisión se tomó luego de que se presentara una resolución para evaluar los impactos que tendría en la ciudad un muro entre Estados Unidos y México. Los miembros del concejo aprobaron la resolución con 10 votos a favor y 1 en contra.

La medida fue apoyada por el alcalde de la ciudad, Steve Adler. Incluso antes de la sesión afirmó: “Este muro no tiene el objetivo de mantenernos a salvo. Es un símbolo. El lenguaje y los símbolos de división son peligrosos”.

Luego de la decisión, añadió: “En Austin construimos puentes, no muros”.



"This wall is not about keeping us safe. This is a symbol. The language and symbols of division are dangerous." - @MayorAdler #atxcouncil #NoBorderWall @TexasSierraClub pic.twitter.com/zP2jch1dvT



La opinión de Adler fue compartida por otros miembros del concejo. “Si Texas fuera un país, ocuparía el segundo lugar solo detrás de Estados Unidos en comercio con México. El segundo lugar como el mayor comprador de exportaciones mexicanas y el segundo en importaciones hacia México”, dijo el concejal Sabino Rentería.

“Sin embargo, Texas y México son mucho más que socios de negocios. Tenemos una historia compartida, y más importante, tenemos un futuro en común”, agregó, según un reporte del Austin American-Statesman.

El medio también señaló que la concejal Delia Garza, quien presentó la resolución, expresó que la capital texana “no está apoyando los esfuerzos divisivos que promueven el racismo y la discriminación que podrían aislar a Austin de sus socios culturales y comerciales”.



La resolución fue celebrada por asociaciones proinmigrantes locales como Texas Sierra Club y Workers Defense.

“Hoy, Austin se unió a ciudades como Tucson y San Diego al adoptar una resolución que se opone al muro fronterizo e identifica formas para asegurar que la ciudad no haga negocios con comapñias involucradas en la construcción del muro. Organicémonos para que más Concejos locales hagan lo mismo”, tuiteó Texas Sierra Club.



And it passed! 👏🏾 Thank you to @DGarzaforD2 for standing behind this #NoBorderWall resolution, @MayorAdler, @gregorio, @CM_Renteria + @AnnKitchenATX for co-sponsoring, & @workersdefense & other community members that showed up today. https://t.co/PSRQJF4OWs #ATXCityCouncil

— Texas Sierra Club (@TexasSierraClub) February 1, 2018