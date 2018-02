Obsesión con una pareja famosa en YouTube desencadenó tiroteo en una residencia de Texas

El incidente a finales de enero fue catalogado, en un principio, como un robo a una vivienda de Austin. Sin embargo, documentos de corte dados a conocer esta semana revelaron que el sospechoso condujo alrededor de 700 millas desde Albuquerque hasta la capital de Texas con un presunto objetivo: enfrentar a una famosa pareja de Youtube.

Christopher Eric Giles, de 23 años, fue descrito por la policía como “soltero, solo y perturbado”, según un reporte del Albuquerque Journal , que cita documentos presentados en la 2 ° Juzgado del Distrito Judicial.

Dicho reporte indica que el teléfono de Giles contenía cientos de notas en las que sugería que “desarrolló gran agrado” por Megan Turney y que sentía “celos” de su pareja, Gavin Free a quien le deseaba “que muera solo y que no tenga hijos”.

Turney y Free tienen populares canales en Youtube. Turney, de 30 años, publica video en donde “habla de todo, desde consejos de relaciones sentimentales hasta animé”, señala su perfil. Su canal tiene más de 340,000 suscriptores. Free, de 29 años, es uno de los creadores del canal “The Slow Mo Guys”, que tiene más de diez millones de seguidores.





Ambos blogueros se resguardaron dentro de un closet en su residencia en la capital texana cuando Giles entró a la propiedad . Desde allí, llamaron al 911.

“Nuestro departamento recibió una llamada de emergencia en torno a las 3:40 am que provenía de una residencia en la cuadra 4500 de la avenida G. La llamada fue atendida a las 3:42 am como un robo”, señaló el jefe asistente de la Policía de Austin, Troy Gay, durante una rueda de prensa el 26 de enero, día en el que Giles irrumpió en la propiedad.



Pero antes de que los oficiales llegaran, a las 3:43 am, "los habitantes de la casa dijeron haber escuchado un disparo e indicaron que el sospechoso se encontraba adentro”, agregó Gay.

Giles fue detenido por los agentes que llegaron a la escena a las 3:44 am, mientras trataba de escapar en un vehículo.

"Los oficiales le pidieron que se detuviera y que mostrara sus manos. En ese momento el sospechoso les disparó. Por lo que los oficiales abrieron fuego contra él”, señaló el vocero policial.

Funcionarios del equipo de emergencia declaron a Giles muerto en el lugar.

Días después, detectives de la policía de Austin revelaron que las cámaras de seguridad muestran cómo el joven recorrió la casa buscando a los residentes con un arma en la mano.

“Con base en las grabaciones es aparente que el único propósito de Giles era hacerle daño a alguien que vivía ahí”, señala una anotación de los detectives, citada en el reporte del Albuquerque Journal.

Tras el incidente, tanto Turney como Free agradecieron el apoyo de la comunidad y las acciones de la policía de Austin.

“Hola todos. Solo quería darles las gracias por todo el apoyo y preocupación en relación al incidente reciente. Las últimas semanas han sido difíciles para Meg y para mí, pero estamos bien. Quiero agradecerle mucho a la Policía de Austin por el asombroso tiempo de respuesta”, dijo Free el 12 de febrero en su cuenta de Twitter.



Hey everyone. I just wanted to say thanks for all the support and concern regarding the recent incident. It’s been a rough time for Meg and myself the last few weeks but we are doing ok. I want to give a huge thanks to @Austin_Police for the amazing response time. ❤️ you all.

— Gavin Free (@GavinFree) February 13, 2018