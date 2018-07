Descubren cinco cadáveres entre los escombros calcinados de una residencia estudiantil en Texas

La primera llamada a la línea de emergencias 911 para reportar el incendio se recibió a las 4:27 am, pero los esfuerzos de los bomberos para contener las llamas y asegurar el área se extendieron hasta horas de la noche.

“No sonó ninguna alarma de fuego, fue el humo y el olor lo que me despertó”, dijo a Noticias 62 de Univision Austin Matthew Smith, un estudiante que reside en el lugar y logró sobrevivir.

Aún no se revelan de manera oficial las identidades o el sexo de los fallecidos, cuyos cuerpos fueron descubiertos en medio de los escombros (cautro el domingo y uno este lunes) , pero Les Stephens, comandante del cuerpo de bomberos de San Marcos, dijo que el día del evento se reportó que tres hombres y dos mujeres no habían podido ser ubicados.

Desaparecidos

No está claro si los cuerpos hallados pertenecen a quienes fueron reportados como desaparecidos o si los desaparecidos simplemente no se han puesto en contacto con sus familiares.

“Hasta ahora no sabemos en qué lugar exacto se originó el incendio y por ende tampoco sabemos la causa del mismo, así que no queremos especular al respecto”, agregó

Las autoridades no saben cuántas personas había en total en este edificio al momento del incendio, a pesar de que ya cuentan con los listados de los arrendatarios de las unidades habitacionales. No saben si quienes figuran en los contratos subarrendaron los espacios a alguien más durante el tiempo de vacaciones de verano, si las dejaron bajo el cuidado de alguien más o si había visitantes al momento del incendio.

“Seguimos buscando víctimas, pero no podemos decir cuántas son”, enfatizó Kistner y explicó que la búsqueda continuará hasta que no quede duda de que no hace falta nadie.