ICE arrestó a más inmigrantes de los que reportó en un operativo en el centro de Texas

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a 132 inmigrantes, más del doble de lo que había reportado luego de que desplegara a sus agentes en Austin y San Antonio en febrero del 2017, reportó el Texas Observer.

El medio obtuvo esa cifra en respuesta a una solicitud de información presentada hace casi un año, luego de que ICE informara que había detenido a 51 inmigrantes. La cifra fue incluida en una nota de prensa publicada el 13 de febrero del 2017, señala el medio.

El director de la oficina de ICE en San Antonio, Daniel Bible, le dijo al Observer que además de los 51 arrestos del 9 y el 10 de febrero, la agencia realizó 81 detenciones más el 11 y 12 de febrero.

“Bible explicó la discrepancia diciendo que una operación nacional de dos días se superponía con una operación regional separada de cuatro días enfocada en 'objetivos criminales adicionales'”, asevera el periódico local.



Remember those ICE raids in the Austin-San Antonio area last Feb? Everyone reported there were 51 arrests. This was based on an ICE statement covering the dates 2/9-2/10. But the raid actually continued thru 2/12. A year later, I just got my FOIA request back: The number was 132. pic.twitter.com/iCkK7bjkfE

— Gus Bova (@bova_gus) January 22, 2018