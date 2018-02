Acusan a ICE de encerrar en aislamiento a una inmigrante que denunció abuso sexual

A finales de octubre, Laura Monterrosa, una salvadoreña detenida en el centro para indocumentados en Hutto, al noreste de Austin, denunció que una de las guardias la había acosado sexualmente.

La organización Grassroots Leadership, que ha estado abogando por Monterrosa, asevera que desde entonces ha sido objeto de una serie de "tácticas intimidatorias", como agresiones verbales y amenazas, en el centro manejado por CoreCivic, a través de un contrato con el gobierno federal.

Ahora, el grupo asegura que la solicitante de asilo fue enviada a una unida de confinamiento en solitario por 60 horas en represalia a su denuncia, de las 11:00 pm del viernes a las 11:00 am del lunes.



We are here at Hutto Detention Center demanding to visit with Laura Monterrosa, victim of sexual abuse in detention who has been threatened and punished by @ICEgov and @CoreCivic for speaking out. She was held in solitary confinement for 60 hours this weekend. #EllaHabla pic.twitter.com/5qzN9kwBWX

— GrassrootsLeadership (@Grassroots_News) February 14, 2018