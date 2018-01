La policía de Austin se encuentra en el centro de una acusación de abuso policial por segunda ocasión en esta semana, luego de que una firma de abogados hiciera pública el jueves una demanda en contra de la ciudad y un oficial.

La querella alega que el policía Joel Kuchenski usó la fuerza “injustificadamente” al disparar con una pistola de descargas eléctricas ( taser) contra un joven afroamericano de 17 años.

“Este es uno de los peores casos de brutalidad policial que he visto”, dijo el abogado de la familia, Jeff Edwards, en conferencia de prensa. “Este joven no hizo absolutamente nada incorrecto. Desafortunadamente, este caso es un nuevo ejemplo de cómo los ciudadanos de raza negra y de raza blanca de Austin son tratados radicalmente diferentes por la policía. El oficial debió haber sido disciplinado inmediatamente”.

La demanda fue presentada por Latasha Alexander, la madre del adolescente. Según Edwards, Alexander contactó a la policía para que revisaran el estado mental de su hijo porque creía que necesitaba ayuda profesional.

La demanda, presentada ante la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, argumenta que el oficial disparó contra el joven en el pasillo afuera de su departamento mientras él “se retorcía de dolor".

El adolescente estaba desarmado, con las manos a los costados, y "parado pacíficamente" cuando le dispararon, señaló el abogado. El joven no fue arrestado ya que no era sospechoso de haber cometido un crimen.



Shaky video here — law firm shows video mother filmed on her cell phone @KVUE pic.twitter.com/oT9LxNHl7f

— Christy Millweard (@ChristyM_KVUE) January 25, 2018