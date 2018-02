Tres estudiantes en el centro de Texas enfrentan cargos por distribuir imágenes "inapropiadas" de compañeras, a través de la red social Snapchat.

La investigación del distrito escolar de Bastrop resultó en el arresto de dos estudiantes de 17 años y de un joven, del que no se dio más detalles.

"Tomamos estos reportes muy seriamente", señaló la portavoz del Distrito Escolar Independiente de Bastrop, Kristi Lee, en un comunicado. "El bienestar de nuestros estudiantes es nuestra prioridad. Continuaremos hablando con ellos sobre lo que es apropiado en redes sociales y los peligros que existen, así como trabajando para involucrar a los padres en el proceso".

En una entrevista con KVUE este viernes, Lee afirmó que el distrito se enteró de lo que ocurría el miércoles por la tarde cuando recibieron un reporte de la preparatoria Cedar Creek. Los administradores comenzaron a investigar en dicha escuela, así como en la preparatoria Bastrop High School.

"No toleraremos el bullying o el cyberbullying en nuestros planteles", señaló Lee.

El incidente provocó una protesta en la que estudiantes se sentaron en silencio con cinta adhesiva en la boca, mientras sostenían carteles en donde se leían mensajes como: “Otra víctima” y “Si miras esto y te alejas, eres un espectador”, según un reporte de Austin American-Statesman.



JUST IN: Three #Bastrop school district students have been arrested in connection to reports of nude photos of female students being circulated on #Snapchat. https://t.co/yQhF1LV2vm pic.twitter.com/4dy4QdV3G8

— Andy Sevilla (@MrAndySevilla) February 2, 2018