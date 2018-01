Emiten alerta Amber para encontrar a dos menores desaparecidas en Texas...

Las autoridades de Texas emitieron una alerta Amber para encontrar a dos menores de edad que fueron reportadas como desaparecidas este sábado después de que su madre Tonya Bates, de 44 años de edad, fuera hallada muerta en su casa al norte de Austin por las autoridades de Round Rock.

Las menores son: Luluvioletta Mariposo Bandera-Margret, de 7 años de edad, y a Lilianais Victoria Cake Griffith, de 14 años de edad. Griffith fue descrita como una menor de tez blanca, de 5 pies y 100 libras con cabello rubio, ojos marrones y un arete en la nariz. Se desconoce la ropa que llevaba en el momento de su desaparición. Bandera-Margret fue descrita como una niña de tez blanca, de 4 pies 5 y 75 libras con cabello castaño rizado y ojos marrones. Tampoco se sabe qué ropa tiene puesta.



Autoridades creen que las menores se encuentran con Terry Miles, de 44 años de edad, quien era amigo de la madre de las niñas. El individuo fue descrito como un hombre de 6 pies de altura, 200 libras con cabello café claro y ojos color café claro.



ACTIVE #AMBERAlert Luluvioletta and Lilianais were last seen on December 30, 2017 in Round Rock, #Texas. They may be in the company of Terry Miles. They may be traveling in a gray 2017 Hyundai Accent four door hatchback, with TX plates JGH9845, similar to the one shown. pic.twitter.com/nSClRFhpQ0

