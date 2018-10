Cancelan en Austin el aviso para hervir el agua

Aunque el aviso de consumo de agua ha sido suspendido, las autoridades pidieron a los residentes que continuaran limitando su uso debido a que aunque la producción de agua se ha recuperado significativamente, las plantas de tratamiento no han llegado a sus niveles normales.

Austin Water emitió una lista de preguntas que podrían tener los residentes en torno al aviso y el agua en sus domicilios:

¿Tengo que descargar el agua en las tuberías de mi casa?

No, no es necesario ni se requiere descargar el agua de las tuberías de su casa. El agua ha continuado circulando en el sistema de distribución durante el Aviso para hervir agua. Usar el agua para lavar ropa, bañarse o hervir para el consumo humano ha creado un efecto de descarga suficiente para la mayoría de las viviendas. No debe existir la necesidad de descargar el agua de los calentadores de agua, sistemas de riego, duchas, lavadoras de ropa ni grifos ubicados en el exterior de la vivienda.