El hombre está acusado de asesinato, posesión de arma de fuego por un delincuente convicto y dos cargos por violar la libertad condicional, informó la oficina del sheriff del condado Rockdale al diario local The Citizens .

"Sabíamos que algo estaba mal con él"

La familia de la joven no estaba contenta con la relación que su hija mantenía a través de Facebook con el acusado, que en el pasado había estado en prisión por asalto y robo, entre otros otros cargos.

Por eso, su madre, Gabriela Sánchez, asegura que trató de evitar que el pasado jueves se reuniera con él. “Supuestamente estaba muy enamorada. Le dije: 'Por favor: no salgas, yo temo por tu vida. Esa persona no te conviene. (Pero) los hijos no escuchan a los padres", relata la mujer.