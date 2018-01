Centro de estudios en Arizona probará una vacuna para prevenir el cáncer en perros

Habla o denuncia. Si encuentras a una mascota abandonada en el frío no te quedes callado, dile a su propietario que estás preocupado por el animal. No siempre es mala voluntad, algunas personas realmente no conocen el riesgo que representa el clima frío para sus mascotas o ganado y corregirá rápidamente cualquier error si se percata. Eso sí, si alguien está descuidando a sus animales adrede, denúncielo con las autoridades. Foto: iStock.com | Univision

0 Compartir