Este joven fue golpeado por un rayo, sufrió un paro cardiaco, estuvo tres días en coma y sobrevivió

“Quién puede imaginarse que eso puede pasar, solo comenzó a llover y dije mejor me voy a casa”, contó Wiedman a Univision Arizona. “Golpeó mi patineta”, dijo el niño al describir lo que le sucedió, mientras enseña las quemaduras que dejó la descarga eléctrica.

La familia describe 'el regreso de Wiedman como un "verdadero milagro". Su madre cree que el metal de la patineta atrajo el rayo y protegió a su hijo. Dijo que su hijo había salido a jugar y vivió momentos muy difíciles, no olvidará el momento cuando le tocaron la puerta.

“Cuando ellos me dijeron [lo que había pasado] me paralizé, sentí el temor más horrible, cuando vi a mi hijo inconsciente me arrodillé y empecé a rezar”, dijo Krista Wiedman, la madre del adolescente.