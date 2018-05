Universidad quiere registrar a un millón de personas para un histórico estudio de la salud y pide la participación de hispanos

TUCSON, Arizona . - Banner Health y el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Arizona iniciaron el registro de personas para el programa de investigación ‘All of Us’ , un histórico esfuerzo nacional para mejorar la salud y acelerar la investigación de diferentes enfermedades.

El objetivo del programa es inscribir a un millón de personas en todo el país, en un periodo de cinco años, e involucrar a comunidades que no han estado representadas en la investigación como la comunidad hispana, es por eso que están enfocando sus esfuerzos en llegar a este segmento de la población.

El Instituto Nacional de Salud (NIH) abrió este 6 de mayo la inscripción al programa All of Us, que pretende avanzar en la prevención individualizada, el tratamiento y la atención para personas de cualquier origen, mayores de 18 años, independientemente de su estado de salud.