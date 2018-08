La FDA amplía el retiro de ciertos medicamentos para tratar la hipertensión debido a que pueden causar cáncer

En la nueva lista se incluyen algunos productos valsartán fabricados por Hetero Labs Ltd. en India, que están etiquetados como Camber Pharmaceuticals Inc. Los resultados de las pruebas muestran que algunos de estos productos pueden estar contaminados.

Los medicamentos que ahora forman parte de esta lista son tabletas vendidas por AvKare, AS Medication Solutions LLC, Bryant Ranch Prepack Inc, Camber Pharmaceuticals, Inc. HJ Harkins Company, Northwind Pharmaceuticals, NuCare Pharmaceuticals Inc., Prinston Pharmaceutical Inc (etiquetado como Solco Healthcare LLC), Proficient Rx LP, Remedy Repack, Teva Pharmaceuticals (etiquetado como Major Pharmaceuticals), Teva Pharmaceuticals (etiquetado como Actavis).