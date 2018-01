Grupo satánico en Arizona adopta tramo de la Autopista 10

El Templo Satánico de Arizona adoptó un tramo de la Autopista Interestatal 10, cerca de Casa Grande, entre Phoenix y Tucson.

America Curl, miembro del grupo, dijo que consultaron con el Departamento de Transporte de Arizona si podían hcer la limpieza. que le preguntó al departamento de transporte del estado si podrían hacer la limpieza.



"Solo quiero limpiar una carretera. Por favor, denme una carretera para limpiar, y me dijeron que estaba bien", dijo Curl.Después de completar un formulario y pagar una tarifa, y luego trabajar para mantenerla limpia es trampo de la carretera, el grupo ahora tiene un letrero.

Agregó que quieren demostrar que el Satanismo es una religión legítima, aunque no sea teísta.“Estamos demostrando que las personas tienen un sentido de comunidad y quieren involucrarse” dijo Stu de Haan, uno de los miembros fundadores. Aclaró que sus miembros no creen en el demonio; simplemente no creen en un Dios.





El Templo Satánico fue noticia en febrero de 2016 cuando denunciaron que sus derechos constitucionales estaban siendo violados después de que el Concilio de la ciudad de Phoenix votó por remplazar la tradicional oración antes de iniciar sus sesiones por un minuto de silencio para evitar que los satanistas oraran en un presentación en el recinto.

En mayo del mismo año miembros de Templo Satánico en Tucson denunciaron haber sido discriminados al negarles la oportunidad de hacer una invocación satánica ante el Concilio de la Ciudad de Scottsdale.