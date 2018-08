El poder de los millennials se hizo sentir en las elecciones primarias en Arizona

Hay dos sillas disponibles por el distrito legislativo 3, que abarca el sur oeste y el centro de Tucson, incluyendo la Universidad de Arizona y no hay ningun candidato republicano registrado para las elecciones generales de noviembre, su oponente en la boleta electoral será la candidata del partido Verde, Beryl Baker.

Graduado de periodismo, este joven orgulloso de haber sido criado por una madre soltera, decidió ingresar a la política porque considera que la edad no es un obstáculo para ayudar a la comunidad. En los útimos dos años ha trabajado en la oficina del supervisor del condado, Richard Elías. Cano contó con el apoyo del congresista Raul Grijalva.

"No hay una edad para meterse a la política, yo empecé a mis 14 años como voluntaria, hice intercambios. (Los jóvenes) no deben sentir que no hay espacio para ellos porque si lo hay", comentó Hernández. Así mismo, dijo que su triunfo se lo debe a todos los jóvenes, de 15, 16 y 17 años que asisten a varias preparatorias y se unieron para ayudarla.