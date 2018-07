Un viaje de vacaciones a México termina en tragedia para una familia de Arizona

"Siento que no voy a sobrevivir a este dolor que siento, y trato de ser fuerte por mi hijo que está en cama pero llega un momento que me estoy volviendo loca", dijo Mendoza.

Cuando planearon las vacaciones familiares de verano para visitar la tierra que los vio nacer y reencontrarse con sus seres queridos la idea era que todos vijarían pero a ella no le dieron los días para ausentarse de su empleo y tuvo que quedarse.

"En mi trabajo no me dieron el permiso que yo queria y me quede con mi hija de 4 años, gracias a Dios ella y yo estamos bien”, contó la mujer en medio del desconsuelo.