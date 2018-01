Mató a su esposo con una escopeta, se fue de compras y tres días después reportó su muerte

La madre de Conrad Roy III, Lynn, también asistió a la audiencia, pero no pudo leer las palabras finales en la sala de la corte y la fiscal asistente del distrito Bristol, Maryclare Flynn, lo hizo por ella. "Me siento bendecida de haber pasado 18 años y 10 meses con él", decía la madre en la carta. "No puedo entender cómo alguien puede motivar a otra persona a quitarse la vida". Foto: Matt West/The Boston Herald via AP, Pool | Univision

