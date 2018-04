Investigan muerte a balazos de un policía hispano en la ciudad fronteriza de Nogales, el primero en 130 años

TUCSON, Arizona– Un oficial de policía de la ciudad fronteriza de Nogales, Arizona, murió tras recibir un disparo cuando respondió a un llamado en el que reportaron el robo de un vehículo. Las autoridades creen que fue baleado con una AK-47.

Jesús Cordova, de 44 años, atendió la llamada a las 2:41 pm y localizó un vehículo que se alejaba de la escena e inició una parada de tráfico. El sospechoso, David Ernesto Murillo, de 28 años, residente de Tempe, salió de su vehículo y le disparó a Cordova cuando todavía estaba en la patrulla. Los hechos ocurrieron este viernes 27 de abril.

"Era un arma larga como una AR-15 o una cuerno de chivo (AR-47) pero no eran armas cortas", dijo a Univision Arizona un testigo de los hechos que prefirió no ser identificado. "Yo estuve como a unos 25 pasos de allí, me asuste y me tiré al piso".



David Ernesto Murillo sospechoso de matar a tiros al oficial de policía de Nogales. SCSD



Murillo robó otro vehículo y huyó del lugar desatando una persecusión en la que participaron oficiales del Departamento del Sheriff del condado Santa Cruz, del Departamento de Seguridad Pública y agentes de la Patrulla Fronteriza. El sospechoso robó un tercer vehículo en el área de North Frank Reed Road, salió del auto y corrió para intentar esconderse en un parque de casas móviles y fue capturado.

En un video proporcionado a Univision Arizona se observa como más de 30 oficiales locales y federales encuentran al hombre y lo arrestan.



Las autoridades intentaron trasladar a Cordova, quien se encontraba en condición crítica, vía aérea al Centro Médico Banner University en Tucson pero tuvieron que regresar a Nogales para estabilizarlo. El oficial falleció a las las 4:00 pm en el Hospital Holy Cross, dijo Roy Bermúdez, jefe de Departamento de Policía de Nogales (NPD).



Cordova trabajó como oficial del sheriff del condado Santa Cruz por 11 años y hace un año se incorporó a NPD. "Estamos de luto como departamento, como comunidad", dijo Bermúdez.

Familiares y amigos lamentaron la tragedia.

"Tengo 11 años de conocerlo, él llevaba sus patrullas a donde yo trabajaba [para lavarlos] y los autos de su familia también. Es una persona muy dedicada y muy simpática", comentó Carlos Silva, quien llegó a la escena tan pronto supo lo que había ocurrido.

Córdova es el primer oficial de policía de Nogales que recibe disparos y muere a tiros en 130 años, desde que el oficial especial Hank Frost fue asesinado en 1888.

Al oficial le sobreviven tres hijos y su prometida quien se encuentra a meses de dar a luz.

El gobernador Doug Ducey ordenó que las banderas en todos los edificios estatales sean izadas a media asta este lunes 20 de abril en honor al oficial.

"Mis oraciones y mis condolencias están con la familia del oficial Cordova, sus seres queridos y toda la comunidad de Nogales", dijo Ducey en un comunicado. "Esta tragedia es un recordatorio solemne de los sacrificios que hacen los agentes de policía a diario para mantener a nuestras comunidades a salvo".



El Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Arizona continúa con la investigación de los hechos.

