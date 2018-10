Ni las iglesias de Arizona dan abasto: envían a inmigrantes liberados a hoteles pagados por organizaciones

La Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) coordinó con Caridades Católicas, una organización no gubernamental, la liberación de más de 140 inmigrantes en un motel económico del sur de Tucson. Las familias llegaron este martes y miércoles y se hospedarán allí mientras organizan el viaje a su destino final.

La Patrulla Fronteriza detuvo a 16,658 personas en unidades familiares en septiembre, una cifra récord, según datos gubernamentales no publicados obtenidos por The New York Times. Las detenciones para el año fiscal 2018, que terminó el 30 de septiembre, alcanzaron 107,212, superando el máximo anterior de 77,857 en el año fiscal 2016.