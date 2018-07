Incrementan los hallazgos de indocumentados en los maleteros de vehículos en la frontera de Arizona

Identifican a dos menores presuntas víctimas de tráfico humano

Un agente de la Patrulla Fronteriza entrevistó a uno de ellos, de 16 años, quien afirmó que sus padres aún estaban en Guatemala. El menor proporcionó el número de telefónico de una persona que supuestamente era su pariente. El agente habló con la mujer y descubrió que no era familiar, luego el menor admitió que sus padres habían arreglado con traficantes que lo trajeran de Guatemala a Michican para realizar un trabajo no especificado con una persona no identificada.