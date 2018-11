Según el informe de la autopsia incluido en la investigación de los abogados, en algún momento después de que estuvo bajo custodia, fue golpeada con un bastón o con un arma de forma similar mientras estaba esposada y no podía defenderse.

ICE niega las acusaciones

"Una revisión de la muerte de Hernández llevada a cabo por los profesionales médicos de ICE Health Service Corps confirmó que padecía una historia de VIH no tratado", dijo a Univision Noticias Leticia Zamarripa, vocera de ICE.

De acuerdo con la agencia, el personal médico no mencionó que Hernández sufriera de algún tipo de abuso físico.

El lugar "más mortífero" para esta comunidad

Karolina López, transgénero miembro de Mariposas Sin Fronteras, con sede en Tuscon, dijo que no tenía que conocer a Hernández para entender por lo que pasó. López estuvo durante tres años en el centro de detención de Eloy cuando solicitó asilo.

"Dentro de la detención, usted no tiene protección, a excepción de los funcionarios", advirtió a medios locales la activista y agregó que muchos oficiales en los centros de detención maltrataban física o verbalmente a los detenidos transgénero.

"Cuando estuve detenida en el 2015 lo viví, no tienen medicamentos, no te dan un vaso de agua, si tienes una enfermedad crónica no te atienden, es terrible el maltrato y la falta de educación para tratarnos", señaló a la agencia EFE Jaramillo sobre su periodo de reclusión en el centro de Eloy, en Arizona.