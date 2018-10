Hospitales que "venden una ciudadanía"

"Antes los hospitales de Estados Unidos se anunciaban en México, ofreciendo paquetes médicos de partos y ya no lo están haciendo por un tema de controversia: desafortunadamente en medios y redes sociales se hablaba de que estaban vendiendo una ciudadanía", dijo a Univision Noticias Felipe García, vicepresidente de Visit Tucson, una organización que promueve el turismo y comercio entre el sur de Arizona y México.

Esto obligó a los centros médicos a cambiar la estrategia. Ahora ofrecen paquetes médicos a los que cualquier persona que no tenga un seguro médico puede acceder (ya sea que viva en el país o no), dentro de los cuales incluyen el de parto.

"Si cualquier persona llama a un hospital de la ciudad y dice 'no tengo seguro' o 'no me están cubriendo el parto', tenemos un paquete y eso es lo que están aprovechando las personas que vienen de México y otros países para tener sus hijos aquí en Estados Unidos", explicó García.