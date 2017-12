El senador Jeff Flake asegura que el voto por una legislación para los dreamers se dará en enero

El senador republicano Jeff Flake dijo este miércoles que los líderes del partido le aseguraron que el Senado votará en enero por una legislación bipartidista que proteja a los dreamers.

A través de un comunicado Flake dijo que estaba satisfecho de que el líder de la mayoría del senado, Mitch McConnell, republicano de Kentucky, se haya comprometido a presentar la legislación que beneficie a los jóvenes este enero.

Esta semana dreamers de California, Arizona y otros lugares del país se han manifestado a las afueras de las oficinas de congresistas y senadores pidiendo que se defina su situación migratoria con un Dream Act 'limpio', es decir, sin agregarle un mayor endurecimiento de acciones contra otros indocumentados en el país.

Un grupo de jóvenes realizaron este lunes una vigilia frente a las oficinas senador Flake porque afirman que su voto puede hacer una diferencia en la vida de los más de 800,000 beneficiarios de DACA, cuyo futuro se encuentra en el limbo. El martes una caravana de dreamers y jovenes estadounidenses viajaron a Tucson para entregar la petición por un voto a la congresista republicana del sur de Arizona, Martha McSally.

Con carteles que decían "en el futuro nuestro voto contará" y gritando consignas como "No dream no deal", es decir que sino entra el Dream Act en la ley del presupuesto que no haya un acuerdo.

“Ella quiere hacer su carrera y si esto no se vuelve a renovar no sabemos lo que va a pasar”, dijo Julieta Ramírez, madre de una dreamer que llegó a Estados Unidos a los dos años de edad y que participó en la vigilia. en apoyo a su hija.



publicidad

Los dreamers tenían la esperanza de que su situación se resolviera antes del 22 de diciembre, cuando el congreso votará por la ley de presupuesto en la que esperaban que se incluyera el Dream Act, pero el anuncio de Flake través de un twiiter retrasa nuevamente sus sueños.





“Es injusto, son vidas”, dijo Jorge, un dreamer de California que viajó a Arizona para pedirle a Flake su voto y cuyo permiso de trabajo vence en marzo.

El presidente Donald Trump decidió el pasado mes de septiembre terminar con la orden ejecutiva del expresidente Barack Obama que creó el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que otorgó estatus de protección alrededor de 800,000 jóvenes inmigrantes que están se encuentran sin documentos legales en el país. Muchos de ellos llegaron siendo bebés o niños y no han conocido otro país, algunos ni hablan español.

Trump le dio al Congreso hasta marzo para presentar una solución legislativa para estos jóvenes.

Los líderes republicanos no quieren abordar el tema polémico de la inmigración este año, pero prometen que será atendido en 2018. Los demócratas presionaron por una solución antes de fin de año.

Aunque Flake dijo que el Senado votará, no está claro si la Cámara apoyará esta legislación.