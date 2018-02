Padre de niño con cáncer deja la iglesia donde se refugiaba por temor a ser deportado tras obtener permiso de ICE

Jesús Berrones, el inmigrante indocumentado que el pasado viernes se refugió en un iglesia de Phoenix, Arizona, para evitar su deportación, dejó la parroquia este lunes tras recibir un permiso temporal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para permanecer en el país por un año más.

Garret Wilkes, abogado de Berrones, informó que se le concedió un permiso de estadía en el país luego de volver a exponer el caso a las autoridades de inmigración, explicándoles la situación de su cliente mediante evidencias y pruebas diversas. El inmigrante, de origen mexicano, es padre de cinco hijos, uno de ellos enfermo de cáncer.



Tanto Berrones como su esposa Sonia declararon sentirse "realmente felices" con la decisión de la agencia migratoria y dejaron la iglesia Shadow Rock United Church of Christ la tarde de este lunes para regresar a su hogar.

El jueves pasado, un agente de inmigración ordenó que Berrones se presentara el lunes para ser deportado, luego de que ICE le denegara de manera inesperada una extensión a la suspensión de deportación que había recibido en el pasado, la cual le hubiera permitido quedarse en Arizona con su mujer embrazada y sus cinco hijos.



Berrones, quien vive en el país desde que tenía menos de 2 años, se refugió el viernes en la iglesia, uno de los templos adscritos al Movimiento Santuario. Por recomendación de su abogado, el inmigrante de 30 años permaneció en este lugar, ya que existía el temor de ser requerido en su vivienda o en el camino a ella.

Berrones entró a Estados Unidos cuando apenas tenía 1 año y medio de edad. Sus padres lo trajeron de manera ilegal en 1989: "Jesús hizo su vida, pero en 2006, cuando tenía 19 años, fue detenido por conducir con un documento falso y fue deportado", contó a Univision Noticias su esposa desde Arizona. Tras esa primera deportación, Jesús regresó al país de manera ilegal en dos ocasiones para unirse a su familia.



A pesar de su estatus migratorio, este padre de familia logró que ICE le diera en 2016 una suspensión a su orden de deportación, basada en la enfermedad de su hijo de 5 años. Lo logró apelando a la discreción que tiene la agencia para conceder estadías en casos de padres que tienen hijos con enfermedades graves.

"Me deportaron en 2006 y 2010. Esta será la tercera vez que me quieren deportar. Ya estuve en Florence, pero la situación de mi hijo enfermo me ayudó a que no me deportaran", explicó.

Su hijo de 5 años lucha contra la leucemia y recibe tratamiento de quimioterapia.

ICE hizo uso de su discreción y le concedió una suspensión temporal de la orden de deportación, como ha hecho otras veces en casos de personas que tienen a su cargo un niño enfermo.

