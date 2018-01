ICE ordena deportación de un salvadoreño que ha vivido desde hace 29 años en EEUU

Un inmigrante salvadoreño que lleva 29 años residiendo en Estados Unidos recibió una carta de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la que le informan que tiene hasta el 19 de enero para salir del país.

Silder Ramos, de 44 años de edad, cruzó la frontera por Texas en 1989. Actualmente trabaja como camionero, cuenta con un permiso de trabajo y por casi dos décadas ha intentado legalizar su estatus migratorio.

“Me dieron la deportación, me entregaron un papel que dice que me tengo que salir para el 19, ya me queda menos de una semana”, dijo Ramos a Univision Noticias.

Por casi dos décadas ha intentado regularizar su estatus a través diferentes programas y el último intento fue a través de su hijo un ciudadano estadounidense.

“La petición de mi hijo está metida y aceptada, pero igual ya no sigue el proceso porque tengo que salir del país”, dijo Ramos.

El inmigrante salvadoreño narra que intentó todas las opciones disponibles. Cree que haber abandonado una solicitud de asilo que presentó cuando recien llegó le afecto para legalizarse.

"Cuando llegue metí los papeles para asilo que nos pasaban a los salvadoreños, pero como no pensé que me iba a quedar no seguí con eso", contó. Después de consultar siete abogados en casi 20 años y solicitar la Ley de Ajuste para Nicaragüenses y Alivio para Centroamericanos (Nacara), está a puertas de ser deportado.



"Intenté pedir el TPS tardío (Estatus de Protección Temporal), pero en ese momento me dijeron que no calificaba porque tenía una orden de deportación", comentó Ramos. En un último intento por evitar ser enviado a su país visitó el consulado de El Salvador en Tucson que lo refirió con la abogada Claudia Arévalo.

"No he visto sus documentos pero entiendo por lo que he hablado con él que es un caso complicado porque ya se agotaron todas las opciones legales para apelar", explicó Arévalo.

Sin antecedentes criminales

Ramos afirma que no tiene antecedentes criminales. “Yo soy troquero (camionero), en el puerto de Long Beach te hacen un background (revisión de antecedentes), me lo han hecho y no me sale nada, yo no tengo ningún delito”, mencionó el salvadoreño.

El inmigrante salvadoreño tiene hasta este 19 de enero para presentarse a las oficinas de ICE con su pasaporte para que un oficial lo acompañe al aeropuerto donde le quitarán el grillete que le pusieron en el tobillo antes de tomar el vuelo de regreso a su país.

El salvadoreño considera injusta la decisión de ICE de regresarlo a un país que no conoce.

A través de un comunicado, Yasmeen Pitts O'keefe, vocera de ICE, dijo que “el señor Ramos Zúñiga, ciudadano salvadoreño, tiene una orden de deportación final, se le ha proporcionado una cantidad limitada de tiempo para coordinar sus asuntos con el programa Alternativas de Detención”.



La agencia agregó que Ramos recibió el debido proceso legal completo y ha ejercido todos sus derechos de apelación, por lo tanto, legalmente puede ser deportado.

“Les dije que era muy poquito tiempo, que tenía que vender mi casa y mis cosas y la oficial de inmigración no más se rio”, mencionó Ramos.