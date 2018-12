Joseph Soldwedel está acusando a su esposa Felice Soldwedel en una demanda por intentar envenenarlo. Así lo detalló a uno de los periódicos de su propiedad, el Prescott Daily Courier, que distribuye 13,000 ejemplares en la ciudad de Prescott, al norte de Arizona.

En la noticia él no mencionaba el nombre de su esposa. Sin embargo el diario publicó un anuncio publicitario donde la acusaba por su nombre, con una foto de ella, bordeada por imágenes de cráneos y ratas. Allí se aseguraba que tenía un cómplice no identificado y se ofrecía una recompensa de $10,000 a quien diera pistas.

Felice, quien ha estado casada con Soldwedel por los últimos ocho años, considera absurdas las acusaciones de envenenamiento y dice que él está tomando represalias contra ella por solicitar el divorcio.

"La gente me ha llamado y me ha enviado mensajes de texto diciéndome que estoy en el periódico", dijo la mujer a la agencia AP. "Casi te hacen sentir que quieres salir de la ciudad. Él me ha hecho ver como esta persona horrible".

La demanda que alega envenenamiento busca que Felice le pague a Soldwedel $18 millones de dólares. Fue presentada una semana después de que un fiscal dijo que no había evidencia de un delito y se negó a presentar cargos.



"Es muy problemático para un editor utilizar los recursos editoriales del periódico para perseguir una venganza personal", dijo Edward Wasserman, decano de la escuela de periodismo de posgrado de la Universidad de California en Berkeley. Añadió: "Todo esto es bastante extraño porque alguien que no es el editor no obtendría ese tipo de atención, si la policía no se lo toma en serio".

Soldwedel dijo que la cobertura era adecuada y que quería asegurarse de que la policía investigue a fondo sus reclamos. El periódico Prescott no publicó una historia sobre la investigación policial que determinó que no hay caso criminal porque dijo: "No creemos que esté concluido".

"Espero llevarla a la corte, llevarla a juicio y traer suficientes pruebas que la policía no puede ignorar", dijo a AP.

Las sospechas de envenenamiento

El padre de Soldwedel construyó Western News and Info Inc. comprando periódicos más pequeños en todo Arizona. Joseph Soldwedel, ahora de 66 años, entregó periódicos cuando era niño y a los 23 se convirtió en editor de un periódico de la cadena. Ha dirigido la empresa de medios que ha tenido 13 periódicos durante más de tres décadas.

Felice Magana se unió a Western News en 1999 y trabajó como ejecutiva de ventas publicitarias. Se casaron en 2010, este es el tercer matrimonio de ambos. Firmaron un acuerdo prematrimonial garantizando que recibiría $900,000 si se divorciaban y $1 millón si Joseph Soldwedel moría.

El caso de divorcio se juzgará en febrero y se espera que el abogado de Joseph Soldwedel presente las acusaciones de envenenamiento para intentar anular el acuerdo prematrimonial, dijo John Mull, abogado que representa a Felice Soldwedel.

En 2016, Joseph dijo que tenía dificultad para respirar, dolores de cabeza y fiebre que primero atribuyó a la gripe. Pero comenzó a sospechar que había sido envenenado y envió muestras de cabello y uñas a un laboratorio de Colorado para su análisis. El gerente general del laboratorio, Kaily Bissani, dijo a AP que el talio, un metal pesado que una vez se usaba en el veneno para ratas, se encontró en niveles de seis a quince veces más altos de lo normal.

El toxicólogo que contrató para interpretar los resultados dijo que había una "gran probabilidad" de que lo envenenaran intencionalmente porque Soldwedel no tenía ninguna exposición ambiental al talio.

Soldwedel cree que su esposa ingirió veneno en su comida, y su abogado solicitó que la policía investigara en septiembre de 2017. La policía de Prescott revisó los registros de la computadora y el teléfono celular de Felice Soldwedel y no encontró nada que indique que ella lo envenenó.

En octubre de 2017, la policía recogió sus propias muestras de su cabello y no encontró signos de talio o drogas ilícitas. Pero para entonces, dijo Soldwedel, se había cortado el cabello y se había sometido a una terapia para liberar su cuerpo de metales pesados. Dijo que en su mayoría se ha recuperado.

La policía decidió realizar una prueba de detección de drogas ilícitas en una muestra de cabello que Soldwedel había enviado al laboratorio de Colorado, y resultó positiva en metanfetamina. Soldwedel le dijo a la AP que sospecha que su esposa le dio metanfetamina en su champú y comida, otra afirmación que ella niega. El talio se encuentra a veces como una impureza en las drogas ilegales, y los fiscales sugirieron que el que se encontraba presente en la muestra podía provenir de la metanfetamina.

