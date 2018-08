Demandan a la secretaria de estado en Arizona por violaciones al derecho electoral

Sarah Brannon, abogada del Proyecto de Derechos de Voto de ACLU, que representa a los demandantes, detalló que la NVRA requiere que los estados actualicen las direcciones de registro de los votantes cuando haya un cambio a menos que el votante decida no hacerlo.

La demanda argumenta que la secretaria Reagan no se está asegurando que las direcciones de los votantes de Arizona se actualicen de acuerdo con los requisitos federales.

La NVRA requiere que los estados actualicen las direcciones de registro de los votantes cuando haya un cambio en la dirección en la licencia de conducir, a menos que el votante decida no actualizar su dirección en el registro de votantes. Esto no está sucediendo en Arizona, el Departamento de Transporte de Arizona (ADOT), regularmente envía los cambios en las direcciones de las licencias de conducir a la secretaria de estado.

Las organizaciones que defienden el voto latino, coincidieron que esta es la razón principal por la que las personas no pueden votar.

"Reagan es consiente que este proceso no se está llevando a cabo, ella misma ha dicho que 500,000 personas no se han registrado para votar. Es un número muy grande, sabemos que por 10,000 votos se define una elección, es una clara violación a la democracia", aseguró Monterroso.

Los votantes cuyas direcciones son incorrectas en las listas de votantes no pueden recibir una boleta temprana o pueden verse obligados a emitir una boleta provisional el día de la elección.

“La secretaria Reagan no ha hecho nada para remediar estas violaciones lo cual demuestra que no está dispuesta a tomar medidas para proteger el derecho al voto en las próximas elecciones. Los problemas con el registro de votantes son una razón principal por la que las personas no pueden votar", aseguró Petra Falcón, directora ejecutiva de Promesa Arizona.