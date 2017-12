Video muestra a un hombre rogando por su vida antes de morir baleado por un policía, que después fue declarado inocente



Un policía disparó repetidamente contra un hombre desarmado que estaba tendido en el pasillo de un hotel de la población de Mesa, Arizona. El video de la cámara corporal de Philip Brailsford, agente del condado de Maricopa, muestra como Daniel Shaver imploraba al oficial que no le disparara segundos antes de morir víctima de las balas.

El suceso ocurrió el 18 de enero de 2016, pero el video se ha hecho público después de que el jueves pasado un jurado absolviera a Brailsford de los cargos por asesinato en segundo grado y de homicidio imprudente.

Shaver, de 26 años de edad y originario de Texas, estaba en Arizona por un viaje de trabajo. Se hospedó en el hotel ‘La Quinta Inn & Suites’ y subió con una mujer a su habitación. Allí le mostró, cerca de la ventana, una pistola de perdigones que usaba para cazar aves.

Unos huéspedes llamaron a la policía para reportar la presencia de un hombre armado. Los agentes llegaron a la habitación de Shaver y le ordenaron salir, junto a la mujer, al pasillo del hotel.

Fueron cuatro minutos de angustia, gritos, órdenes y finalmente disparos, como se puede ver en las imágenes difundidas. Shaver, quien había estado bebiendo alcohol antes del incidente, parece confundido y asustado por las órdenes del agente Brailsford, quien portaba un rifle de asalto.

“Ustedes deben seguir mis instrucciones, si cometen un error hay muchas posibilidades de que reciban un tiro. ¿Me entienden?”, dijo amenazante el oficial.



“Sí, entiendo, pero..” dice la víctima antes de ser interrumpida por el policía quien le ordena que se calle: “No estoy aquí para hablar, solo escuche y siga las instrucciones”.

Entre órdenes y contraórdenes, Shaver comienza a gatear en dirección al oficial, en un momento hace un leve movimiento que algunos interpretan como el de alguien que trata de ajustarse sus pantalones y recibió varios disparos de Brailsford.

“Es el tiroteo más horrible que he visto en mi vida” declaró Mark Geragos, el abogado de la viuda de Shaver, al The New York Times.

“Si Daniel Shaver hubiera sido atacado en un conflicto bélico, su asesinato probablemente equivaldría a un crimen de guerra”, declaró Jamil Dakwar, director de la Unión Americana de Libertades Civiles.