El hombre de 61 años –que no fue identificado– intentó ingresar al país por el cruce peatonal de Morley portando una visa láser (también conocida como tarjeta de cruce local o BCC), pero el oficial de inmigración que lo atendió sospechó que no era el propietario del documento y no lo dejó seguir. En una revisión adicional demostró que el individuo tenía una condena en 2006 por agresión sexual de un menor.