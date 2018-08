Más de 1,000 personas murieron en Arizona por accidentes de tráfico en 2017

"Estas son personas, 1,000 seres humanos que ya no están con nosotros, que serán extrañadas, madres, padres, hermanas y hermanos se fueron", señaló John Halikowski, director del Departamento de Transporte de Arizona (ADOT). "Cada conductor tiene la llave en la mano que puede salvar una vida si toman las decisiones correctas: elija no acelerar, no conducir ebrio o con drogas", pidió.