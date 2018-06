Suspenden otros dos policías en Arizona en medio de un escándalo por abuso policíaco

La policía de Mesa dijo que los oficiales, que no han sido identificados, se encuentran bajo una investigación interna tras salir a la luz un incidente del pasado 17 de mayo. Las autoridades dijeron que los agentes estaban atendiendo una llamada por un robo a mano armada que involucró a un sospechoso de 15 años, quien fue arrestado, acusado de robo y asalto con agravantes con un arma mortal.

El departamento señaló que revisaron la grabación de las cámaras corporales antes de tomar la decisión de suspender a los oficiales. El video no estuvo inmediatamente disponible y los detalles del incidente no se dieron a conocer de inmediato.

A principios de esta semana esta agencia del orden dio a conocer un video en el que se observa cuando los agentes que habían llegado a un complejo de apartamentos para responder a una llamada de violencia doméstica golpean a un hombre que no estaba armado.

Robert Johnson, de 33 años, se dirigía al ascensor, los oficiales le pidieron que se sentara y no cumplió con las órdenes, según el reporte. Cuando se acercaron a él para sentarlo, se resistió y los agentes lo golpearon varias ocasiones en la cara, como se observa en el video .

"Muchos de ustedes han visto el video de la policía de Mesa ... No quiero que esto no le pase a nadie en este sistema en particular ... soy un hombre de familia, soy una persona temerosa de Dios, solo quiero que (la policía de) Mesa sea responsables de lo que han hecho ", afirmó Johnson.