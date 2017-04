Venezuelans march in silence in memory of those killed in street protests

Opposition leaders smell victory over socialist government. "Let it be heard: The dictatorship is in its final days," said opposition leader Maria Corina Machado. The crowd responded with shouts of "Freedom! Freedom!"

CARACAS, Venezuela (AP) -- Thousands of Venezuelans dressed in white marched in the capital Saturday to pay homage to the at least 20 people killed in anti-government unrest in recent weeks.

Protests have been roiling Venezuela on an almost daily basis since the pro-government Supreme Court stripped congress of its last powers three weeks ago, a decision later reversed amid a storm of international rebuke.

But for the first since the protests began, demonstrators managed to cross from the wealthier eastern side of Caracas to the traditionally pro-government west without encountering resistance from state security.

Opposition lawmaker Freddy Guevara, relishing the feat, likened the protesters' arrival in the city's more humble neighborhoods as "crossing the Berlin wall."

En fotos: Estas son las víctimas de la nueva ola de protestas antigubernamentales en Venezuela Jairo Johan Ortiz Bustamante tenía 19 años y fue la primera víctima de la represión en esta nueva ola de protestas en Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro. Falleció de un disparo en el pecho el 6 de abril por la noche durante una protesta en Montaña Alta, estado de Miranda. Según reportaron los medios locales, un policía fue acusado de su muerte y detenido. Ortiz era estudiante y quería irse en junio a vivir a Colombia.

tenía 19 años y fue la primera víctima de la represión en esta nueva ola de protestas en Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro. Falleció de un disparo en el pecho elpor la noche durante una protesta en Montaña Alta, estado de Miranda. Según, un policía fue acusado de su muerte y detenido. Ortiz era estudiante y quería irse en junio a vivir a Colombia. Foto: Instagram Jairo Ortiz | Univision 0 Compartir Daniel Queliz acababa de cumplir 20 años cuando falleció el pasado 10 de abril de un disparo en el cuello en una protesta en Valencia (Carabobo). El joven murió una noche en que salió a hacer un cacerolazo con un grupo de vecinos y acabó siendo alcanzado por la bala de un agente de la Policía de Carabobo que fue a reprimir la protesta. Estudiaba cuarto año de Derecho, era un aficionado del béisbol (un deporte con el que llegó a ser prospecto) y le gustaba el fútbol. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Miguel Ángel Colmenares tenía 36 años. El pasado 12 de abril falleció de once disparos cuando manifestaba en Barquisimeto, la capital del estado de Lara. Las balas que lo mataron supuestamente salieron de las armas de miembros de los colectivos, como se denominan a las bandas de paramilitares. Foto: Twitter / El Pitazo | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Bryan Principal. Tenía solo 14 años, tres hermanos y era huérfano de padre, así que trabajaba para ayudar a la familia con los gastos. Según informaron sus familiares a la web El Pitazo, el joven salió a comprar café y en ese instante se presume que llegaron los colectivos a disparar. En la misma noche que falleció Colmenares, se cree que los colectivos de Barquisimeto (Lara) mataron a otra persona de un disparo:tres hermanos y era huérfano de padre, así que trabajaba para ayudar a la familia con los gastos. Según informaron, el joven salió a comprar café y en ese instante se presume que llegaron los colectivos a disparar. Foto: El Pitazo | Univision 0 Compartir Gruseny Antonio (Tony) Canelón murió el 13 de abril en el Hospital Central de Barquisimeto, dos días después de recibir varios disparos de perdigón por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Así lo denunció uno de los médicos que lo atendió, Jesús Guarecuco, al confirmar su muerte por "tiro con arma de fuego, carga múltiple por perdigón a quemarropa por un efectivo de la GNB a unos 50 centímetros de distancia". Tony tenía 32 años y vivía en la urbanización El Trigal, en Los Rastrojos (estado Lara). Estudiaba Ingeniería Civil, era deportista, a veces trabajaba de modelo y a sus amigos que migraban les decía que él quería quedarse luchando por Venezuela. Foto: El Pitazo | Univision 0 Compartir Carlos J. Moreno tenía 17 años. Falleció el pasado 19 de abril por un disparo en la cabeza que le alcanzó cuando manifestaba Caracas. "Mi muchacho no aguantó, mí muchacho se murió y yo lo quería graduado", afirmó su madre, Ana, después de que en el hospital le confirmaran la muerte de su hijo. Supuestamente la bala que lo mató salió también de las armas de los colectivos. Moreno era estudiante de primer año de Economía de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

tenía 17 años. Falleció el pasado 19 de abril por un disparo en la cabeza que le alcanzó cuando manifestaba Caracas.afirmó su madre, Ana, después de que en el hospital le confirmaran la muerte de su hijo. Supuestamente la bala que lo mató salió también de las armas de los colectivos. Moreno era estudiante de primer año de Economía de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Foto: Twitter Vladimir Padrino | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Paola Andreína Ramírez Gómez tenía 23 años. Como Moreno, falleció el pasado 19 de abril de un disparo en la cabeza en San Cristóbal, en el estado occidental de Táchira. La Fiscalía venezolana confirmó la muerte ocurrida en una plaza de esa ciudad y explicó, sin dar mayores detalles, que la joven transitaba por el lugar cuando fue agredida. Testigos citados por distintos medios aseguran que el disparo fue hecho por los "colectivos".



tenía23 años. Como Moreno, falleció el pasado 19 de abril de un disparo en la cabeza en San Cristóbal, en el estado occidental de Táchira.ocurrida en una plaza de esa ciudad y explicó, sin dar mayores detalles, que la joven transitaba por el lugar cuando fue agredida. Testigos citados por distintos medios aseguran que el disparo fue hecho por los "colectivos". Foto: Facebook | Univision 0 Compartir El sargento segundo de la Guardia Nacional Neomar Sanclemente Barrios falleció el pasado 19 de abril de un disparo en medio de las protestas. Tenía 26 años y una hija de solo seis meses. Adscrito al comando de zona 44 de Miranda, Sanclemente Barrios fue enviado a controlar las protestas en la capital y perdió la vida en una de ellas. Foto: Twitter Vladimir Padrino | Univision 0 Compartir Además de los fallecidos por la represión en las protestas, el ministro de Comunicación venezolano, Ernesto Villegas, confirmó la muerte de 12 personas entre el jueves y viernes en El Valle, al suroeste de Caracas, y otra en el barrio de Petare, al este de la capital. Según Villegas, el balance incluye tres muertos por armas de fuego y nueve personas que fallecieron electrocutadas "durante el saqueo a una panadería". Foto: Ronaldo Schedimdt/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir

Once assembled outside the headquarters of the Roman Catholic bishops' confederation, religious leaders led the crowd in a moment of silence and asked God for strength. Then a string of political leaders passed around a megaphone and from the back of a pick-up truck repeated their demand of recent days for immediate elections and freedom for dozens of jailed government opponents they consider political prisoners.

Opposition leaders smell victory after 18 years of chaotic socialist rule in Venezuela, largely thanks to a rapidly deteriorating economic crisis, as well as increasing international pressure from the Organization of American States and a more united opposition front.

"Let it be heard: The dictatorship is in its final days," said Maria Corina Machado, who was stripped of her seat in congress in 2014. The crowd responded with shouts of "Freedom! Freedom!"



Many Venezuelans blame the socialist policies of President Nicolas Maduro's administration for triple-digit inflation and widespread shortages of food and medical supplies.



Among the demonstrators gathered in Caracas was Andres Ramirez, a 34-year-old agricultural engineer who marched with a giant cross draped in the Venezuelan flag.

"I am here carrying this cross for the peace of all Venezuelans," he said beneath a punishing sun. "We ask God to protect us in these moments of crisis and suffering."

Elsewhere in the city, smaller pockets of violent protesters, some of them with their faces covered and throwing rocks, clashed with riot police, who responded with tear gas.

The opposition contends rogue armed pro-government groups have been fomenting the violence that has swirled around protests. Government leaders claim the violence is generated by right-wing opposition forces working with criminal gangs in an attempt to remove them from power.

"These are terrorist groups on a mission to sow hate and death," Diosdado Cabello, leader of the ruling socialist party, told supporters this week.



Additional reporting by David Adams